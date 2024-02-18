تجارب إنسانية واستثمارية تلهم الحضور بمؤتمر TEDx عكاظ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتجارب إنسانية واستثمارية ملهمة، انطلق أمس الأول في محافظة الطائف مؤتمر TEDx عكاظ، بتنظيم من مجموعة سفراء رياديون بالتعاون مع تعاونية طويق لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق إريديوم.

وشارك في الفعالية نخبة من المتحدثين الأكاديميين والمتخصصين السعوديين، لاستعراض تجارب مميزة في موضوعات إنسانية، واستثمارية في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه، إلى جانب موضوعات ثقافية وتقنية وإعلامية ورياضية واجتماعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة سفراء رياديون، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدكتور فارس المالكي، أن الفعالية حظيت بحضور وتفاعل أكثر من 500 شخص من مختلف القطاعات والمراحل التعليمية بالمحافظة، لتوسيع دائرة الاستفادة والمشاركة بالحضور.

وبين أن المؤتمر يهدف إلى إبراز نخبة من النماذج الريادية السعودية التي ألهمت الكثير، وأسهمت بشكل فعال في تفعيل المبادرات بشكل عالمي، بما يعكس المشاركة السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمواطنة العالمية.

من جهتها، أبدت رئيس مجلس إدارة تعاونية طويق، نائب الرئيس التنفيذي للمؤتمر سعاد الموسى، سعادتها بالتعاون مع مجموعة سفراء رياديون لتنظيم المؤتمر، مقدمةً شكرها للمتحدثين الذي ألهموا الحضور بتجاربهم ومبادراتهم.