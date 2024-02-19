تأهيل وتطوير شوارع رأس تنورة

وشملت المشاريع العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، ومنها شارع الملك عبدالعزيز، وشارع الملك سعود، وشارع ابن الفارس، وشارع الإمام أحمد بن حنبل، إضافة لإجراء أعمال تطويرية لمتنزه العبير، وحديقة الفيحاء، وحديقة الرياض.
وانتهت الأمانة من الجزء الأول لتطوير شارع الملك سعود، بطول 2600م في وقت سابق، لأنه سيشكل المدخل الثاني للمحافظة، والرابط بين جسر صفوى الجديد، ومحافظة رأس تنورة، فيما بدأت البلدية بأعمال تطوير الجزء الأخير من شارع الملك سعود بطول 1000م ليواكب مشاريع التنمية الجديدة بما يحتويه من مواصفات ومرافق حديثة، وبنسبة إنجاز تقترب من 50.
وتهدف المشروعات إلى تعزيز البعد الإنساني في عملية تطوير وتخطيط محافظة رأس تنورة بشكل يتناسب مع الأنسنة وعناصر تحسين المشهد الحضري.
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