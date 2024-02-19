تراند اليوم : شاهد.. ظهور القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة

صحيفة الخليج 365: أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن رصد القط الرملي في محمية الوعول لأول مرة.

وأضاف المركز في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": القط الرملي.. أيقونة أخرى للحياة الفطرية تُرصد لأول مرة في محمية الوعول، ظهور يترجم جهود الحماية والمحافظة على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة تأهيل النظم البيئية.

الجدير بالذكر يتواجد قط الرمال في المناطق الصحراوية الرملية والحجرية، ويميل للعيش في مناطق التضاريس المتعرّجة التي تنتشر فيها النباتات، ويأوي خلال النهار إلى الجحور وبذلك يتفادى درجات الحرارة المرتفعة ويحافظ على رطوبة جسمه وعدم الإحساس بالعطش أو الجوع.