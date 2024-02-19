شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة ورياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، من رياح شديدة، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، على ينبع والرايس.

ووأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً. أتربة مثارة كما نبه المركز من أتربة مثارة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.