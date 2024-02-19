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أتربة مثارة ورياح شديدة على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، من رياح شديدة، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة، على ينبع والرايس.
ووأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

أتربة مثارة

كما نبه المركز من أتربة مثارة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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