شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعية تستعد للاحتفاء بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، اجتماعًا اليوم الأحد في مقر المحافظة، للوقوف على استعدادات الاحتفاء بيوم التأسيس مع الجهات الأمنية والحكومية في المحافظة وهيئة تطوير بوابة الدرعية.واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الترتيبات المعدة لهذه المناسبة الغالية على الجميع، حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والتعاون.