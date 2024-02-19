"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 10:57 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض). وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الليث والشعيبة وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين. ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

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