تفاصيل حالة الطقس اليوم والمناطق المشمولة بتوقعات الأمطار وفُرص الغبار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 5:21 صباحاً

يُشير آخر تحليلات فريق التنبؤات الجوية ونواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى سيطرة طقسٍ مستقرٍ نهار اليوم الإثنين على أغلب مناطق المملكة، وتُستثنى من ذلك منطقتا الحدود الشمالية والأجزاء الساحلية من منطقة جازان، إذ يُتوقع أن تشهد هذه المناطق أجواءً ما بين الغائمة جزئياً والغائمة، مع وجود فرصةٍ لهطول زخاتٍ من الأمطار بشكلٍ محلي. أما في باقي المناطق فيكون الطقس مستقراً بوجهٍ عام، معتدلاً في مختلف المناطق ومائلاً للحرارة في سواحل البحر الأحمر والمنحدرات الغربية كافة، لكن بارد نسبياً في شمال المملكة، يُصبح بارداً بوجهٍ عام في ساعات الليل. كما تشير التوقعات إلى تأثر بعض الأجزاء الوسطى والغربية من المملكة -بمشيئة الله- بهبوب رياحٍ نشطة، تعمل أحياناً على إثارة الأتربة والغبار، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية والمناطق المفتوحة.

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