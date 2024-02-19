"برنت" يتراجع عند 82.89 دولار للبرميل

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محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم، 58 سنتاً أو 0.69 %؛ لتسجّل 82.89 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.44 %، إلى 78.84 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت، الأسبوع الماضي، بعد هبوط الدولار وعوّضت خسائرها رغم محدودية المكاسب، بعد توقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو على الطلب هذا العام، في ظل زيادة مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

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