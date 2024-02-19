شكرا لقرائتكم خبر عن عبر بوابة "مقيم".. خطوات الإبلاغ عن فقدان وثيقة الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​​​​تتيح بوابة "مقيم" للمنشآت الاطلاع على بيانات موظفيها المقيمين وإتمام معاملات الجوازات الخاصة بهم إلكترونيًا وبشكل فوري في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات.

وتعد البوابة من أهم المبادرات الإلكترونية التي أطلقتها المملكة بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة العملاء.



خطوات الإبلاغ عن فقدان الإقامة



ومن بين خدماتها خدمة الإبلاغ عن فقدان وثيقة إقامة المقيم، واستصدار وثيقة جديدة، إذ تجرري الإجراءات كالتالي:

يمكن للمنشآت المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم.

وبعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة، ويمكن مراجعة أقرب فرع للجوازات لإصدار إقامة جديدة.



مميزات بوابة مقيم

تتميز بوابة مقيم بعدد من الميزات منها، رفع كفاءة إنجاز المعاملات، إذ تتيح للمنشآت إتمام معاملات الجوازات الخاصة بموظفيها المقيمين بشكل سهل ودقيق.



خدمات جديدة

مطلع الشهر الجاري دشنت المديرية العامة للجوازات 4 خدمات إلكترونية جديدة على بوابة مقيم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.

وشمل التدشين: تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).

فيما يلي كيفية الاستفادة من تلك الخدمات الجديدة.