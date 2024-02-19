"الإرشاد الزراعي": الترديم حول جذوع النخيل يمنع اهتراء الجذور ويحد من انتشار الآفات

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح "الإرشاد الزراعي" أن الترديم الجيد حول جذوع النخيل يمنع اهتراء الجذور، ويحد من انتشار الآفات والحشرات.

وأكّد المهندس راشد العصيمي؛ أن عدم الردم على جذوع النخيل في التربة يعمل على اهتراء الجذور، وهو عامل جذب للحشرات بسبب تطاير الكرمونات، لذلك يجب على كل مزارع أن يقوم بالردم حول جذوع النخيل في الأتربة.

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