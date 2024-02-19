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شكرا لقرائتكم خبر عن "التدريب التقني" ترصد 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصد (57) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر يناير من هذا العام.
وأوضحت المؤسسة أنه خلال الشهر ذاته نفذت الفرق الإشرافية (28) زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وأوضحت المؤسسة أنه خلال الشهر ذاته نفذت الفرق الإشرافية (28) زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.