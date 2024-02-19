الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير الطقس الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع استمرار فرصة هطول أمطار خفيفة وتشكّل الضباب، مع نشاط في الرياح السطحية، على بعض مناطق الجوف والحدود الشمالية. ومن ناحية أخرى، ستستمر الرياح النشطة التي تحمل الأتربة والغبار على بعض مناطق الرياض ونجران، مع تأثيرها على المناطق الشرقية من جازان وعسير والباحة، وأيضًا على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 20 و50 كم/ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، وبين 15 و30 كم/ساعة في الجزء الجنوبي. وسيشهد ارتفاع الأمواج نطاقًا يتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف في الأجزاء الشمالية والوسطى، وبين متر ومتر ونصف في الجزء الجنوبي. وسيكون حالة البحر متوسطة إلى هائجة في الأجزاء الشمالية والوسطى، وخفيفة إلى متوسطة في الجزء الجنوبي.

أما على الخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة في الجزء الشمالي، وبين 20 و45 كم/ساعة في الأجزاء الوسطى والجنوبية. وسيشهد ارتفاع الأمواج نطاقًا يتراوح بين متر ومتر ونصف في الجزء الشمالي، وبين متر ونصف ومترين ونصف في الأجزاء الوسطى والجنوبية. وسيكون حالة البحر متوسطة في الجزء الشمالي، وهائجة في الأجزاء الوسطى والجنوبية.