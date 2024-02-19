انت الان تتابع "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وحائل والقريات الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 7:36 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة. وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت حائل والقريات أقل حرارة بـ5 درجات فقط؛ فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في بيشة 30 درجة، تليها جدة وجازان ونجران وشرورة والقنفذة 29 درجة، ثم وادي الدواسر وينبع 28 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت حائل والقريات في أدنى القائمة بـ5 مئوية، تليها تبوك وطريف 6 درجات وكل من عرعر وسكاكا والسودة 7 مئوية. وسجلت طريف والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

كانت هذه تفاصيل خبر "مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة.. وحائل والقريات الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.