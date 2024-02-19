انت الان تتابع "الجوازات": صاحب العمل مسؤول عن مغادرة العامل بعد تأشيرة الخروج النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الجوازات السعودية، أن صاحب العمل مسؤول مسؤولية كاملة عن العامل لديه، بعد إصدار تأشيرة مغادرة نهائي، وحتى التأكد من خروجه.

وأوضح حساب خدمة العملاء بالجوازات ردًّا على استفسار أحد المتابعين عن قيامه بإصدار تأشيرة مغادرة نهائي لعامل لديه، وعلى الرغم من مرور أكثر من 60 يومًا لم يجد تأشيرة مصدرة للعامل عبر "أبشر"؛ أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي؛ فمن مسؤولية صاحب العمل متابعة مغادرته وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، وفي حال عدم معرفة مقر له، يتم إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.

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