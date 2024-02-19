انت الان تتابع لعمرة ميسّرة.. 4 نصائح عند اصطحاب الأطفال للحرمين الشريفين تبرزها "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 8:36 صباحاً

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن العمرة الميسّرة برفقة المعتمرين الصغار، تبدأ بتعليمهم إرشادات وآداب الحرمين الشريفين. وقدّمت الوزارة عدداً من التوجيهات عند اصطحاب الأطفال إلى الحرمين الشريفين. ونصحت عبر حسابها على منصة "إكس"، بتعليمهم احترام المصاحف، ومرافقتهم عند استخدام السلالم، وحثّهم على الهدوء والسكينة، وإرشادهم إلى طلب المساعدة من رجال الأمن "عند الضرورة".

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