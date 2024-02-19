شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ريال.. غرامة عدم وضع لوحة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الداخلية أن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة بالمنشآت المشمولة بأحكام نظام المراقبة الأمنية، تبين أنها مجهزة بالكاميرات تبلغ (1000) ريال.

وأشارت في تغريدة على منصة "إكس"، إلى أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام، بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.

وأضافت الوازرة في التغريدة، أنه يجوز لمَن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

