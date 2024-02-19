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دراجات الرياض وجدة الأكثر مخالفات والباحة صفر

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واصلت منطقة الباحة في فبراير الحالي، وللشهر الثاني على التوالي، خلوها من مخالفات الدراجات الآلية، بينما تصدرت منطقة الرياض بضبط 1057 دراجة مخالفة، تلتها جدة بـ678. وجرى خلال الشهر ضبط 2753 دراجة مخالفة حسب ما أكدته إدارة المرور.

مخالفات

الرياض

1057

جدة

678

المدينة المنورة

451

القصيم

287

الشرقية

70

مكة المكرمة

66

حائل

33

جازان

30

الطائف

24

نجران

22

تبوك

10

الحدود الشمالية

10

عسير

6

الجوف

5

القريات

4

الباحة

0

المجموع 2753


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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