دراجات الرياض وجدة الأكثر مخالفات والباحة صفر

واصلت منطقة الباحة في فبراير الحالي، وللشهر الثاني على التوالي، خلوها من مخالفات الدراجات الآلية، بينما تصدرت منطقة الرياض بضبط 1057 دراجة مخالفة، تلتها جدة بـ678. وجرى خلال الشهر ضبط 2753 دراجة مخالفة حسب ما أكدته إدارة المرور.الرياض
مخالفات
1057
جدة
678
المدينة المنورة
451
القصيم
287
الشرقية
70
مكة المكرمة
66
حائل
33
جازان
30
الطائف
24
نجران
22
تبوك
10
الحدود الشمالية
10
عسير
6
الجوف
5
القريات
4
الباحة
0
المجموع 2753
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