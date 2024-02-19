دراجات الرياض وجدة الأكثر مخالفات والباحة صفر

واصلت منطقة الباحة في فبراير الحالي، وللشهر الثاني على التوالي، خلوها من مخالفات الدراجات الآلية، بينما تصدرت منطقة الرياض بضبط 1057 دراجة مخالفة، تلتها جدة بـ678. وجرى خلال الشهر ضبط 2753 دراجة مخالفة حسب ما أكدته إدارة المرور. مخالفات الرياض 1057 جدة 678 المدينة المنورة 451 القصيم 287 الشرقية 70 مكة المكرمة 66 حائل 33 جازان 30 الطائف 24 نجران 22 تبوك 10 الحدود الشمالية 10 عسير 6 الجوف 5 القريات 4 الباحة 0 المجموع 2753



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