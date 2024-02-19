انت الان تتابع تركيا.. زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب "ملاطية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 1:05 مساءً

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قضاء دوغان شهير التابع لولاية ملاطية جنوبي تركيا. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد) قولها في بيان، "أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:23 بالتوقيت المحلي لتركيا" ( 09:23 بتوقيت جرينتش). وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 17.7 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

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