شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" تضبط 17 مخالفًا لدخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول المناطق المحمية دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك، بحوزتهم نبات الكمأ (الفقع)، وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.

وحذرت القوات من عدم دخول المحميات الملكية والطبيعية دون تصريح لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، مؤكدةً أن عقوبة دخول المحميات دون تصريح غرامة (5000) ريال.

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكماة (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.

كما أكدت أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة (10,000) ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.