شكرا لقرائتكم خبر عن للاهتمام بالصحة الحيوانية.. "وقاء" ينظم برنامجًا تدريبيًا بالمنشآت البيطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، البرنامج التدريبي عن الرقابة الصحية على المنشآت الحيوانية والبيطرية، للتعريف بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالصحة الحيوانية بمنطقة الرياض.

واستعرض البرنامج، الدليل التنظيمي لمراقبي الصحة الحيوانية على المنشآت الحيوانية والبيطرية، وعرض أبرز الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتباعها من قِبل مراقبي مركز وقاء، إلى جانب التعريف بأهمية الرقابة الصحية على المنشآت الحيوانية والبيطرية.

