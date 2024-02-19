شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العربي للطفولة والتنمية يصدر العدد "48" من مجلته العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أهم الدراسات والبحوث

درجة ممارسة مديرات روضات الطفولة المبكرة لمهارات الثقافة الإعلامية للقرن الحادي والعشرين بمدينة الطائف.

التربية الصحية للأطفال.

ممارسات معلمات رياض الأطفال في فترة القراءة الجهرية.

بالإضافة إلى استعراض تقرير بعنوان "حالة الأطفال لعام 2021: تعزيز الصحة العقلية للأطفال وحمايتها ورعايتها".

الدمام - شريف احمد - أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية، العدد 48 من مجلته العلمية المحكمة (الطفولة والتنمية)، التي خصصت ملفًا حول "سيكولوجية الأطفال ذوي الإعاقة"، تضمن بحثين عن "استقلال الذات كمدخل للتنبؤ بالثقة لدى الأطفال ذوي الإعاقة البصرية" و"الصحة النفسية .. ومشكلات الأطفال ذوي الإعاقة - الأسباب والحلول العلمية".وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية رئيس تحرير المجلة الدكتور حسن البيلاوي في بيان اليوم الاثنين، أن العدد تضمن أيضًا مجموعة من الدراسات والبحوث منها: