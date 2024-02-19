شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تختتم مشاركتها كضيف شرف في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2024 والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.