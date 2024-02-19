107 فلسطينيين استُشهدوا على مدار الساعات الـ24

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 2:01 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 136 على التوالي إلى 29092 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69028 ألف جريح، معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 107 فلسطينيين استُشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 145 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وأكدت وجود العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي.

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