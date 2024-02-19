تضرر بسبب حرب غزة.. اقتصاد "إسرائيل" ينكمش بنسبة 19,4%

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محمد بن مسعود - الدمام - أظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاءات الإسرائيلي المركزي، اليوم (الاثنين)، أن اقتصاد "إسرائيل" انكمش 19.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي متضرراً من الحرب على غزة.

وأوضح المكتب أنه بالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 2% مقارنة مع 6.5% في عام 2022، وفقاً لـ"رويترز".

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