شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد العزيز الهزاع بعد مسيرة فنية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

وزير الإعلام

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مسيرة عبدالعزيز الهزاع

الدمام - شريف احمد - توفى الفنان عبد العزيز الهزاع، اليوم الإثنين، بعد صراعٍ مع المرض.ونعى الفنانون السعوديون ومن كافة أرجاء الوطن العربي الفنان الراحل، وسط حالة من الحزن بين محبيه.كما نعى وزير الإعلام سلمان الدوسري، الفنان الراحل، وكتب عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "أنعي ببالغ الأسى الفنان الأستاذ عبدالعزيز الهزاع -رحمه الله- الذي رسم الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة".وتابع: "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".الفنان الراحل اشتهر بشخصية "أم حديجان" إذ قدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة، وتميز بمهاراته في تقليد الأصوات ليتناول من خلالها القضايا التي تهم المواطنين بأسلوبه الطريف الذي يمتع مشاهديه.وقدم عبدالعزيز الهزاع أعمال فنية من بينها مسلسل "فرج الله والزمان"، ومسلسل "مقالب من الحياة"، و"يوميات أم حديجان".