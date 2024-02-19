الاتفاق يواصل تحضيراته للهلال بتدريب تكتيكي

وكان التدريب قد اشتمل على اجتماع المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد مع اللاعبين في قاعة المحاضرات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء وتمارين لياقية مع المعد البدني، بعد ذلك تركز التدريب على الجانب التكتيكي حيث طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم التدريب بمناورة فنية من شوطين على كامل الملعب.