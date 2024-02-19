انت الان تتابع "بوريل": الاتحاد الأوروبي تلقى طلبًا من دولتين عضوتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 4:35 مساءً

أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، بأن الاتحاد الأوروبي تلقى طلباً من دولتين أوروبيتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية، دون أن يسميهما. وشدد "بوريل" قبيل بدء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، على أن الحل الوحيد في غزة يكمن في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحرير الرهائن والمضي قدمًا في حل دبلوماسي. وبيّن أن أغلب الدول الأوروبية ستطالب إسرائيل بألا تنفذ عملية عسكرية في رفح، وفقاً لـ"فرانس برس".

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