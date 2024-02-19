انت الان تتابع "رويترز": أمريكا ستطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 5:37 مساءً

ذكرت "رويترز" اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستطرح مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. ونصت مسودة القرار، الذي اطلعت عليه "رويترز"، على أن شن هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة. ويدعو مشروع القرار إلى عدم المضي قُدمًا في شن هجوم بري كبير على مدينة رفح في ظل الظروف الراهنة. وسيندد المشروع بهجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر. من جانبهم، بيَّن دبلوماسيون أن من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة سيُطرح للتصويت ومتى؟

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": أمريكا ستطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.