شكرا لقرائتكم خبر عن رفحاء.. متطوع يحول الأعشاب الربيعية إلى مزار للأهالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح متطوع بيئي في استزراع العديد من الأعشاب الربيعية في محميته الخاصة قرب محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، وجعلها متنفسًا للأهالي والتعريف بأنواع النباتات الربيعية للزوار، وكيفية نثر البذور لتلك الأعشاب للاستزراع مع دخول الوسم.

وأوضح صاحب المحمية صالح علي الفريح أن استزراع النباتات والأعشاب الربيعية المتنوعة يعمل بها من منظور بيئي لجعلها متنفسًا للأهالي، والتثقيف بمسميات العديد من النباتات وكيفية استزراعها، والتوعية بأهمية الغطاء النباتي وتأثير الرعي الجائر عليها.

إقبال كبير

وأشار الفريح إلى أن محميته تشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار، بهدف الاستمتاع بالأجواء الربيعية والتغذية البصرية والتقاط الصور التذكارية.



ومن خلال الزيارة يكون التعريف بأنواع الأعشاب الربيعية وأماكن إنباتها في مناطق المملكة.وأكد أنه نجح على مدى عدة سنوات في استزراع أكثر من 30 نوعًا من النباتات الربيعية، من خلال نثر بذورها في وقت الوسم، والحرص على العناية بها وسقيها.ومن ذلك: نبات الديدحان والأقحوان "3 أنواع"، والنفل والطربة والبابونج "نوعان"، والربلة وخبز النحل والشقارى والسكب والرشاد والحميض والحنباز والقليقلان والصفار والخبيز والربلة والشيح وغيرها.