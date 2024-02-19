وزير الإعلام يفتتح معرض مستقبل الإعلام "فومكس" ويدشن منصة "سعوديبيديا"

افتتح وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري اليوم، معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض. حضر حفل التدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، و مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، ورئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، وعددٌ كبيرٌ من مسؤولي وسائل الإعلام العربية والدولية، ورواد الصناعات الإعلامية محليًا ودوليًا.

ويستضيف معرض مستقبل الإعلام الذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، تعرض أحدث الجوانب الفنية والتقنية والابتكارات في شتى مجالات الإعلام، ويجمع المختصين والمبدعين؛ لبحث وتبادل الأفكار والخبرات المتعلقة بقطاع الإعلام، بما يسهم في تشكيل أحدث الاتجاهات في مجالات المحتوى الإعلامي والإنتاج والبث.

ويتيح المعرض بنسخته الثانية الفرصة للعارضين والمشاركين لبناء شراكات ناجحة تسهم في تطور أعمال الشركات والمؤسسات الإعلامية محليًا وعالميًا، من خلال استعراض التجارب الإعلامية الحديثة للشركات والخبرات الرائدة عالميًا، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، ومواكبة الإيقاع السريع لتحولات القطاع. وتنطلق جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة غدًا (الثلاثاء) لتجمع على مدى يومين قادة وصنّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدمها 150 متحدثًا من روّاد صناعة الإعلام والمختصين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محورًا.

ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.

كما دشّن وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، المنصة الرقمية للموسوعة السعودية "سعوديبيديا" ، ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، وتعد الموسوعة السعودية ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وتهدف لأن تكون مرجعًا معرفيًا عن المملكة؛ يسهم في تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة بنمط موسوعي، عبر منصة أنشئت وفق أفضل الممارسات لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات.

وقال وزير الإعلام بهذه المناسبة: "نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة السعودية "سعوديبيديا"، لنحث الخطى نحو مرتكزات رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، لبناء مجتمع حيوي معتز بتاريخه وتراثه الممتد، وجذوره القوية الراسخة، وهويته الثقافية الفريدة".

وأضاف الدوسري: "تنافس سعوديبيديا لأن تكون مصدر الرواية السعودية الأول للعالم، عن قيادة وشعب وتاريخ وجغرافيا وثقافة المملكة، من خلال منصة بعدة لغات تبدأ بالعربية". وتقدم "سعوديبيديا" محتوى موسوعيًا يعكس واقع المملكة من جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية، بما يجعل المنصة مصدرًا أصيلًا للمعرفة الموسوعية، تستمد منه المنصات الإعلامية والمعرفية الإقليمية والعربية والعالمية محتواها عن الشأن السعودي. وتنشر الموسوعة السعودية محتواها النصي مدعمًا بالوسائط المتعددة، كما تُحدّثه بشكل دوري ليواكب الثراء الثقافي والحضاري والتاريخي والجغرافي الطبيعي للمملكة.

وتحضر "سعوديبيديا" عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حساباتها الرسمية في منصة إكس (SaudipediaAR) و (Saudipediaar) على منصة إنستقرام.