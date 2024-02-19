في إنجاز فروسي جديد.. الفارسان "المبطي" و"الدهامي" يتأهلان إلى كأس العالم لقفز الحواجز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 8:04 مساءً

تأهل الفارسان السعوديان خالد المبطي ورمزي الدهامي رسميًا إلى بطولة كأس العالم لقفز الحواجز 2024 م والمقرر إقامتها شهر إبريل المقبل بالرياض. وجاء تأهل المبطي والدهامي بعد خوض 7 جولات من الدوري العربي الخاصة بالشرق الأوسط حيث تصدر المبطي الترتيب بعد أن حقق 73 نقطة فيما حل في المركز الثاني الدهامي بـ53 نقطة. الفارس رمزي الدهاميLjuba Buzzola وسيطر الفرسان السعوديون على المراكز المتقدمة في سلم الدوري العربي، إذ بعد المبطي والدهامي جاء الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الرابع بـ 44 نقطة والفارس كمال باحمدان في المركز الخامس بـ 43 نقطة. ويُذكر أن الرياض تحتضن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض خلال الفترة من 16-20 إبريل 2024 م والتي تُقام لأول مرة بالشرق الأوسط.

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