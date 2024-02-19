تدريب بالمحاكاة والدمى على طب طوارئ الأطفال

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وتضمنت الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عدة محطات عملية وسيناريوهات محاكاة، في مجالات: مهارة الخياطة الأساسية، وإدارة مجرى الهواء التنفسي، والعظام والجبائر.
وشملت ورشة العمل نخبة متخصصة في طوارئ الأطفال، وجراحة عظام الأطفال، والتخدير، وجراحة التجميل والحروق، والأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة 64 مدربا ومتحدثا، إضافة إلى14 شركة طبية مختلفة.
يذكر أن ورشة العمل معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، وتمنح 24 ساعة تطوير مهني مستمر، إضافة إلى كونها متطلبا في زمالة طب طوارئ الأطفال، وطب الأطفال، وزمالة الطوارئ.
وتأتي «الورشة السابعة لعمل المهارات الأساسية لطب طوارئ الأطفال» ضمن جهود مركز المهارات والمحاكاة الطبي للإسهام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة 2025، في تعزيز المخرجات التنافسية، وبناء منظومة صحية متكاملة تستشرف متطلبات المستقبل.
ورشة العمل:
- نخبة متخصصة في طوارئ الأطفال.
- جراحة عظام الأطفال، والتخدير.
- جراحة التجميل والحروق.
- الأنف والأذن والحنجرة.
- مشاركة 64 مدربا ومتحدثا.
- مشاركة 14 شركة طبية مختلفة.
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