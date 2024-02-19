توفير 21 ألف فرصة عمل لخريجي الكليات التقنية

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وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في مختلف المنشآت التدريبية، تعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج متعددة، بهدف تسهيل حصول خريجي برامج التدريب التقني على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
وأضاف العتيبي، بأنه تم إبرام 24 مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين خلال يناير الماضي.
كما عملت المؤسسة على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل بلغ عددها 104 برامج، بهدف تعريفهم ببيئة العمل، وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجههم.
وفي إطار جهودها في جانب التنسيق الوظيفي للخريجين والخريجات، أقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الشهر ذاته 65 ملتقى ومعرض توظيف، بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات بمختلف المناطق.
من جهة أخرى، رصدت المؤسسة 57 مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك، خلال يناير من هذا العام.
وأوضحت المؤسسة أنه خلال الشهر ذاته، نفذت الفرق الإشرافية 28 زيارة لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.
وبينت المؤسسة أنها منحت 34 رخصة لمنشآت تدريب جديدة، لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في مجالات عدة.
التدريب التقني في يناير
- 21.245 فرصة وظيفية للخريجين
- 24 مذكرة تفاهم بهدف التوظيف
- 104 برامج لتعريفهم ببيئة العمل
- 65 ملتقى ومعرض توظيف
- 57 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية
- 28 زيارة لمعاهد ومراكز التدريب
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