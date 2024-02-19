وزير الإعلام يفتتح معرض فومكس ويدشن منصة سعوديبيديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الإعلام سلمان الدوسري أمس، معرض مستقبل الإعلام «فومكس»، أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «المنتدى السعودي للإعلام» الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين في الرياض.

حضر حفل التدشين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، ورئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، وعدد كبير من مسؤولي وسائل الإعلام العربية والدولية، ورواد الصناعات الإعلامية محليا ودوليا.

كما دشن وزير الإعلام أمس المنصة الرقمية للموسوعة السعودية «سعوديبيديا» (saudipedia.com)، وذلك ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام العربية والدولية.

وقال وزير الإعلام بهذه المناسبة «نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة السعودية «سعوديبيديا»، لنحث الخطى نحو مرتكزات رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبناء مجتمع حيوي معتز بتاريخه وتراثه الممتد، وجذوره القوية الراسخة، وهويته الثقافية الفريدة».

وأضاف «تنافس سعوديبيديا لأن تكون مصدر الرواية السعودية الأول للعالم، عن قيادة وشعب وتاريخ وجغرافيا وثقافة المملكة، من خلال منصة بعدة لغات تبدأ بالعربية».

جلسات المنتدى:

60 جلسة حوارية وورشة يقدمها 150 متحدثا من رواد صناعة الإعلام والمختصين.

80 محورا للنقاش.

يبحث المنتدى:

أهمية الإعلام الرقمي والتسويق.

صحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة.

فنون تحرير الأخبار.

واقع الإعلام العربي.

أبرز المحاور: