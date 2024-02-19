السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يشهد اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك “رماح النصر 2024”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اختتام مناورات التمرين الجوي المشترك “رماح النصر 2024″ الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية ممثلةً في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر التمرين، صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

وفي ختام التمرين، نفذت القوات المشاركة ممثلة في أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات دول شقيقة وصديقة، طلعات ومناورات جوية، وتمارين تطبيقية، بكل بكفاءة واحترافية.

وبهذه المناسبة، قال سمو قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز:” إن القوات المشاركة نفذت مراحل التمرين الجوي المشترك “رماح النصر 2024″، وأظهرت انضباطًا وأداءً متميزًا وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، حققت به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات”.

وأشار سموه إلى تناغم الأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين، وأثره في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

وفي ختام التمرين، كُرم المشاركون بالتمرين، نظير المستوى المتقدم الذي أظهروه، والأداء المميز في تنفيذ مراحل التمرين بكل دقة وإتقان.

جديرٌ بالذكر أن التمرين يهدف إلى زيادة التعاون العسكري بين الدول المشاركة، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وزيادة التنسيق العسكري والعملياتي بين جميع القوات المشاركة.