السعودية | التدريب التقني بمنطقة تبوك يستعرض إحصائياته للنصف الأول لعام 1445 هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365- تبوك

أوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ضمن إحصائياتها للنصف الأول لعام 1445 هـ في جميع محافظات المنطقة, أن عدد المنشآت التدريبية التابعة للإدارة بلغ 10 منشآت تدريبية تشمل 40 تخصصاً يتدرب فيها 7231 متدرباً ومتدربة, ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريب في تلك التخصصات 419 مدرب ومدربة.

وتخرّج من منشآت التدريب التقني والمهني للبنين والبنات خلال النصف الأول لعام 1445 هـ عدد 1271 متدرباً ومتدربة في جميع محافظات المنطقة

وبلغ عدد المشاركات في المبادرات التطوعية لعام 2023 عدد 19 مبادرة لأكثر من 5539 ساعة تطوعية و 1669 فرصة تطوعية بتنفيد لأكثر من 2000 متطوع و متطوعه على مستوى المنطقة،

كما أبرمت الإدارة والمنشآت التدريبية التابعة لها 7 مذكرات تفاهم و توظيف مباشر مع العديد من القطاعات في منطقة تبوك، حيث جرى توفير 1009 فرصة وظيفية تم توظيف منها عدد 307 خريج وخريجه على مستوى المنطقة لهذي الفترة.