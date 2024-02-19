شكرا لمتابعة خبر عن بعد الإساءة لـ مانشيني .. محامي يوضح عقوبة التقليل من شأن الشخص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي يعقوب المطير، عقوبة التقليل من شأن الشخص أو الاتهام أو الإساءة، وذلك بعد تغريم لاعب سابق بسبب الإساءة لمدرب الأخضر روبرتو مانشيني.

وقال المطير، إن عقوبة الإساءة للشخص في الحق العام تصل إلى 300 ألف ريال، وعقوبة الحق الخاص إذا كانت جريمة معلوماتية هي السجن 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، مشيرا إلى أن أي اتهام يتعلق بالتعصب الرياضي تحت سلطة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أعلنت تغريم لاعب سابق 300 ألف ريال، بسبب مانشيني، حيث وجه عبارات مسيئة عبر إحدى القنوات التلفزيونية.

وأكدت الهيئة أن التعصّب الرياضي آفة على الإعلام، داعية الجميع إلى الإبلاغ عنها بما يُسهم في القضاء عليها.