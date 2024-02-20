انت الان تتابع "الزعاق": خلال هذه الأيام نشاهد القمر بكل جلاء وقت الضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 5:39 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إننا نشاهد الشمس كل يوم وبوجهٍ واحدٍ لا يتغيّر، والقمر نشاهده بالشهر 28 مرة وبأوجهٍ مختلفة؛ منها 14 ليلاً ومثلها نهاراً، وخلال هذه الأيام نشاهد القمر بكل جلاءٍ وقت الضحى. وأضاف الزعاق؛ أن القمر ينزل كل ليلة بجانب نجمة؛ تُسمى في مجملها منازل القمر في أثناء رحلته الشهرية حول الأرض. ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن أقرب مسافة بين الشمس والقمر هي مرحلة الاقتران التي يُولد فيها الشهر الهجري الجديد، والأبعد هي مرحلة الإبدار منتصف الشهر الهجري، والقمر في جميع مراحله يرتبط بالجمال.

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