شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. استمرار هبوب الرياح وتكون الضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.

ورجح التقرير استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.



حالة البحر وارتفاع الموج

للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

