شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. استمرار هبوب الرياح وتكون الضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
ورجح التقرير استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
الإنذار الأصفر - #منطقة_الجوف - #القريات #طبرجل— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 20, 2024
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حالة البحر وارتفاع الموج
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.