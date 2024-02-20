المعدن الأصفر يحتفظ ببريقه.. أسعار الذهب تستقر عند 2018.03 دولار للأوقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 5:41 صباحاً

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، مع ترقب المستثمرين محضر آخر اجتماعٍ لمجلس الاحتياطي الاتحادي للحصول على مزيدٍ من الدلائل بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 %، إلى 2029.10 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 %، إلى 893.16 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 946.41 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.4 % إلى 22.93 دولار للأوقية.

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