شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغ قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سانتاندر شمال شرقي كولومبيا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 1 كلم من منطقة جوردن الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 162.9 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.