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زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا

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واس - بوغوتا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب شمال شرق كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغ قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سانتاندر شمال شرقي كولومبيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 1 كلم من منطقة جوردن الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 162.9 كلم.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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