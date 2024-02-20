شكرا لقرائتكم خبر عن خلال المنتدى السعودي للإعلام.. وزير الإعلام يطلق مبادرة "حج ميديا هب" والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، في كلمته ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، عن تدشين مبادرة "حج ميديا هب".

وأوضح أن المبادرة عبارة عن مقر للإعلاميين المحليين والدوليين ومعرض متكامل لمنظومة الإعلام والجهات الحكومية في موسم الحج، ليستفيد منها أكثر من 2000 إعلامي وزائر.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.