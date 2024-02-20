شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصال الأردني: الإعلام يحتاج للموازنة بين الدقة وخصوصية مجتماعتنا والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، إن من يعمل بالإعلام بمختلف المستويات الوظيفية ويرى المشهد من منصة الوزير سيعرف أن ضوابط الأخلاقية متنوعة وعديدة.

وأضاف خلال جلسة "الإعلام العربي في مواجهة التحولات.. رؤى وزارية لمعالم مستقبلية"، أن المشهد الرقمي يفرض إيقاعًا سريعًا، ما يفرض طريقة ضوابط ومضمون محكم له معايير أخلاقية تواكب مجتمعاتنا.

وأضاف أن هناك معايير لابد من اتباعها ووصفة يجب الاحتكام منها الدقة والبناء السليم واللغة المستخدمة والمقدمة الأسئلة التي تثار، وفي وقت قصير.

كما يوجد معيار طبيعة المجتمع العربي ومخاطبة المجتمعات الأجنبية، علاوة على الخطاب الموجه للفئات العمرية المختلفة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.