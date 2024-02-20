الصحة تتصدر استطلاعات المشروعات الحكومية

بيئة الأعمال
مكّنت استطلاعات على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.
تحديث الأنظمة
شكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.
مشروعات الوثائق النظامية
الصحة
251
التجارة والاستثمار
158
البيئة والزراعة والمياه
146
المواصلات والاتصالات
128
الخدمات البلدية والتخطيط
109
المال والرقابة
105
الطاقة والتعدين
79
العمل والرعاية الاجتماعية
53
السياحة والآثار
45
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
30
الإعلام والنشر
20
الأمن الداخلي والأحوال المدنية
19
التعليم والعلوم
17
الحج والشؤون الإسلامية
17
الشباب والرياضة
5
الخدمة العسكرية
2
الهيئات الملكية
1
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