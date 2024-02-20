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صور| ضيوف خادم الحرمين يصلون المسجد الحرام ويؤدون مناسك العمرة

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حذيفة القرشي - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت مساء اليوم الاثنين، الدفعة الثالثة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مكة المكرمة، قادمون من المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي الوزارة.
وجرى استقبال الضيوف في مقر إقامتهم، بماء زمزم والقهوة وباقات الورود، وتولت اللجان العاملة في استكمال الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
بعد ذلك توجه الضيوف إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة وألسنتهم تلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهم الله - وأشاروا إلى أن هذه الاستضافة هي امتداد لمكارم هذه البلاد المباركة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باستضافتهم يمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، و البالغ عددهم 250 معتمر ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من دول الأردن ، العراق ، تونس ، مصر ، لبنان ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، تشاد ، اثيوبيا ، الكاميرون ، كينيا ، السنغال ، أوغندا. موريتانيا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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