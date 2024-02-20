شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الليث يُطلق حملة "الدين يسر" لترسيخ الوسطية والاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال

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الدمام - شريف احمد - اطّلق محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني،اليوم الثلاثاء، حملة "الدين يسر" بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الليث الدكتور حسن البركاتي.واستمع إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات، واللقاءات التوعوية والميدانية، والنشر الرقمي، وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأشاد محافظ الليث بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع.وأوضح الدكتور "البركاتي" أنَّ حملة الدين يسر تستهدف جميع أفراد المجتمع لبيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، مقدمًا شكره لمحافظ الليث على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية مما أسهم في إنجاحها.