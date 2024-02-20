انت الان تتابع مجلس شؤون الأسرة يقدم إرشادات لتحسين تجربة طفلك مع الأجهزة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 12:57 مساءً

قدّم مجلس شؤون الأسرة عددًا من الإرشادات التي تساعد على تحسين تجربة طفلك مع الأجهزة الذكية واستخدامها بأمان. وقال المجلس: يجب المتابعة المستمرة والرقابة الواعية دون إشعار الطفل ودون منعه، ويجب تحميل البرامج والتطبيقات التي تساعد على مراقبة الأجهزة. وأضاف: ينبغي تحديد ساعات معينة للسماح بالاستخدام تحت الإشراف الأسري، ومنع الاستخدام قبل موعد النوم لمدة كافية "2 ساعة على الأقل". وأردف المجلس: يجب تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على المحتوى العنيف وتشجيع الطفل على التحدث عند تعرضه لأي تهديد أو موقف مريب.

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