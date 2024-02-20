"الندوة العالمية" تؤسّس مدرسة تعليمية جديدة في قيرغيزيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 20 فبراير 2024, 1:05 مساءً

وضع مكتبُ الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، حجرَ الأساس لمدرسة تعليمية بمنطقة "ليسخور - أوتش قورغون - قدمجاي - باتكين"، تبعد عن العاصمة "بيشكيك" "870" كم، وتخدم "1490" أسرة. وأعرب سكان المنطقة عن سعادتهم بتلك الخطوة؛ حرصًا منهم على تعليم أبنائهم؛ حيث تأتي أقرب مدرسة لهم على بعد "24" كم؛ مما يصعّب إلحاقهم بها. وقال مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي: إن المدرسة تأتي في إطار عناية الندوة العالمية بتعليم النشء، وبناء العديد من المنشآت التعليمية في كثير من المناطق النائية والفقيرة؛ حتى تحقق حلم الأهالي في تعليم أبنائهم. وثمّن "ماضي" جهودَ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، في دعم هذه البرامج التنموية التي تهدف إلى صنع مستقبل أفضل للأجيال عبر التعليم الذي يرتقي بالوطن وينهض بالمجتمع.

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