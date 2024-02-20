بالصور والفيديو: خادم الحرمين يرأس جلسة ⁧‫مجلس الوزراء في الرياض ويتخذ عدداً من القرارات

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

في بداية الجلسة، أعرب المجلس عن اعتزازه بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير، مؤكدًا على مسيرة الدولة السعودية وتاريخها الممتد لنحو ثلاثة قرون.

واطلع المجلس على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، لاسيما ما يتصل بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم.

كما ناقش المجلس المستجدات الإقليمية والدولية، مجددًا التأكيد على أهمية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وأشاد المجلس بفوز المملكة باستضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027.

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها:

الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي.

الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومعهد جوزيف ستيفان في جمهورية سلوفينيا.

تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي.

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.

تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.

الموافقة على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية.

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.

الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الرياضة.

الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.

تمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات.

الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وتعيينين على وظيفتي سفير ووزير مفوض بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنيابة العامة، وهيئة الحكومة الرقمية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.