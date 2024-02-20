مجلس الوزراء يزف خبرا سارا بشأن ملاك منشآت الـ 9 عمال فأقل

وافق مجلس الوزراء اليوم على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات.

يأتي هذا القرار استمرارًا لدعم المنشآت الصغيرة وتعزيز نموها واستقرارها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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